Serramanna, “Subito i lavori nel campo di corso Italia”

Impegnati in bilancio a Serramanna oltre un milione e mezzo di euro per i lavori per la realizzazione di diversi progetti che non sono stati realizzati. Finanziamenti di impianti sportivi, luoghi di culto, rifacimento del campo sportivo in Corso Italia sono solo alcuni esempi presenti dal consigliere di minoranza Carlo Pahler. “Da luglio 2019 a luglio 2020 non si è fatto nulla – spiega Pahler – si rischia di andare verso la paralisi e la revoca dei finanziamenti”.

Il consiglio comunale di ieri ha confermato che in un anno l’amministrazione comunale ha impegnato in bilancio la somma di € 1.633.020,44 per una serie di lavori (finanziati) e mai svolti “di cui probabilmente dovremo restituire gli importi. Campi di atletica, rifacimento campo sportivo di Corso Italia, interventi sulle strade campestri ed informatizzazione dell’ente sono solo alcune delle voci delle opere incompiute dell’Amministrazione che sono state finanziate. Il sindaco scarica le responsabilità alla responsabile finanziaria, quando si vede palesemente che il problema non è l’impegno di spesa e quindi di quest’ultima. Per amministrare servono competenze e non solo parole”.