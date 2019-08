Serramanna, strade allagate dopo 10 minuti di pioggia: residenti in rivolta

Certo…che a distanza di un anno non é cambiato nulla nonostante i trascorsi passati. Sono bastati dieci minuti di pioggia e Serramanna si ritrova nuovamente con strade allagate e tombini ko. Nonostante i gravi danni causati dai nubifragi di esattamente un anno fa, niente sembra essere cambiato. Via Serra è un vero e proprio corso d’acqua, via San’Ignazio lo stesso. Altre segnalazioni giungono un po’ da tutto il centro abitato. Che sia in periferia o per le vie più trafficate, lo scenario non cambia. “A distanza di un anno non è cambiato nulla nonostante i trascorsi passati” commenta Michele Melis di Unidos.

Rabbia tra i serramannesi che, con immagini e commenti, denunciano questa situazione.