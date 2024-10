Serramanna si accende in memoria di Elisabetta Montis: domani l’attesa fiaccolata

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Ieri è stata svolta l’autopsia, imminente la restituzione della salma alla famiglia che potrà, così, dare l’ultimo saluto alla donna. 45 anni, Elisabetta Montis è andata via nel letto della terapia intensiva del nosocomio di San Gavino. Le cause? Saranno spiegate nero su bianco in base a ciò che emergerà dagli esami dei campioni prelevati dal medico legale. Indagini in corso, insomma, l’urlo disperato della mamma Olivia Pilia non è passato inosservato ma accolto, con riscontri in mano depositati con la denuncia, dalla Procura che ha aperto “un fascicolo contro ignoti, con l’ipotesi di reato di omicidio colposo”. Domani per le vie del paese si snoderà il corteo che in mano terrà una candela, un lume acceso, per “stare vicine a mamma Olivia sempre e il più possibile”. Appuntamento alle ore 18 in via Rimembranze.