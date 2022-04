Dramma della solitudine e tragica fine di un’anziana. Serramanna, settantacinquenne trovata morta in casa: da diversi giorni non rispondeva alle telefonate dei parenti. Questa mattina una anziana donna, residente in piazza Del Popolo, è stata rinvenuta morta dal Nucleo Operativo Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Sanluri. La causa del decesso sarebbe un arresto cardiocircolatorio mentre era sul divano. Pare che a dare l’allarme sia stata la sorella, preoccupata poiché da diversi giorni non aveva più notizie di lei.