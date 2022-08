Serramanna, ritrovata nelle campagne un’auto rubata a Cagliari: indagini in corso

Serramanna, ritrovata nelle campagne un’auto rubata a Cagliari.

Ieri a Serramanna i carabinieri della locale Stazione, nel corso di un servizio perlustrativo svolto nelle campagne, hanno rinvenuto in località “Matzaloi” una Fiat Grande Punto intestata a una 54enne di Sanluri che era stata rubata a Cagliari circa un mese fa. Sono stati eseguiti rilievi tecnici dattiloscopici che non hanno permesso al momento di individuare tracce utili per risalire agli autori furto. Quell’area non ha sistemi di videosorveglianza che possano fornire indicazioni. L’auto è stata restituita alla legittima proprietaria dai carabinieri di Serramanna. Proseguono comunque le indagini per giungere all’identificazione del responsabile del furto.