Serramanna, rinviati i funerali di Elisabetta Montis: disposta l’autopsia

Serramanna – Verrà effettuata l’autopsia sul corpo di Elisabetta Montis, 45 anni, deceduta durante la notte nel reparto di terapia intensiva dell’ospedale di San Gavino Monreale: i funerali, inizialmente annunciati per domani, sono stati rinviati a data da destinarsi.

È un paese in lutto quello del Medio Campidano, la scomparsa della donna ha destato un profondo dolore: conosciuta e stimata, da tre mesi era ricoverata per una setticemia. Una banale caduta a giugno e la frattura di tibia e piede, che si erano ricomposte nel tempo, e la scoperta, a causa dei dolori, di una frattura non inizialmente individuata al femore. I dolori lancinanti, le corse in ospedale e numerose visite sono state solo il preambolo dell’ultimo ricovero. La madre Olivia Pilia, che ha parlato con Casteddu Online proprio ieri, in lacrime e piegata dalla sofferenza, aveva chiesto il trasferimento della figlia in un altro ospedale, al Brotzu di Cagliari, a Sassari o addirittura a Milano. Ma il cuore della donna ha cessato di battere dieci minuti prima delle 2.

Nel frattempo è giunta anche una nota stampa firmata da Sergio Pili, Direttore del Presidio Ospedaliero Nostra Signora di Bonaria: “Il decesso è intervenuto dopo una lunghissima vicenda di eventi patologici che dura da anni. Malattie diverse che probabilmente affondano le radici in una annosa condizione di fragilità.

Il nostro Ospedale ha assistito e ricoverato varie volte negli ultimi anni la Signora Elisabetta, sempre con elevata professionalità. L’ultimo ricovero è avvenuto a Luglio e le gravissime condizioni del momento dell’accettazione in Pronto Soccorso hanno portato ad accogliere la signora in Terapia intensiva dove per mesi i medici e il personale di assistenza si sono prodigati nelle cure possibili con competenza, serietà, impegno utilizzando le terapie più efficaci ed impiegando le tecniche rianimatorie più avanzate.

Serietà, impegno e attenzione che assicurano sempre e che sono noti e apprezzati dalla nostra comunità. Durante il ricovero alla Signora Olivia è stato offerto l’ascolto, la condivisione delle informazioni sanitarie e il sostegno degli operatori”.

Ora si attende l’esame autoptico per capire esattamente come è morta la donna. Rimane il dolore, quello di una madre che ha perso la sua amata figlia, che ha tentato tutto pur di strappare Elisabetta alla morte.