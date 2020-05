Serramanna rende omaggio a Sant’Efisio con l’artista Ferdinando Medda

Anche Serramanna ha voluto rendere omaggio a Sant’Efisio. Durante le prime celebrazioni che sanciscono ufficialmente lo scioglimento del voto, un piccolo altare, con l’immagine del santo, due candelabri e una cassetta in legno portasimulacro, è stato allestito in via Treves dall’artista serramannese Ferdinando Medda. Un simbolo di vicinanza e partecipazione sistemato dal maestro che esprime come anche la comunità serramannese, che ogni anno prende parte alla processione, sia vicina al Santo tanto amato dai sardi. Anche oggi ci sarà un nuovo allestimento. L’artista, d’accordo con i vicini, renderà omaggio sino al rientro del Santo.