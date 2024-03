Serramanna premia i suoi studenti più bravi

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Un evento che giunge alla terza edizione e che valorizza i giovani che si impegnano sui banchi di scuola: un riconoscimento che va ben oltre al premio in denaro, bensì, all’interno di una cerimonia dedicata per l’occasione, viene dato lustro ai ragazzi per svolgere, nel migliore dei modi, il loro compito, cioè quello di studiare, che gli permetterà di raggiungere traguardi e realizzare grandi ambizioni. Forza, determinazione e tenacia, insomma: un’insieme di principi e valori che racchiudono la grande potenzialità delle nuove generazioni che meritano di essere sostenute, valorizzate e premiate. “Sabato 6 Aprile dalle ore 17 si svolgerà la cerimonia di consegna delle pergamene di riconoscimento al merito scolastico in favore degli studenti beneficiari della “Borsa di Studio per Merito” che hanno frequentato la classe 3^ della scuola secondaria di 1° grado e le classi 1^, 2^, 3^, 4^ e 5^ della scuola secondaria di 2° grado nell’anno scolastico 2022/2023 e dei laureati nell’anno accademico 2022/2023.

Questa misura, totalmente finanziata con risorse comunali per 30mila euro, giunge alla terza edizione” comunica Littera. Appuntamento, dunque, presso la sala Vico Mossa per rendere omaggio agli alunni più meritevoli.