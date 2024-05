Serramanna, polemiche per i fuochi d’artificio come bombe: un cane morto d’infarto

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Serramanna – Fuochi d’artificio “come bombe, i vetri vibravano dal forte rumore”, decine di cani spaventati e scappati da casa, uno addirittura “morto d’infarto”: festeggiamenti per il santo non graditi da tutti, “belli ma eccessivamente forti”. È stata una serata caratterizzata dagli appuntamenti più importante e tradizionali, quella di ieri, in onore della festa per il Santo che si conclude oggi: la solenne processione e, verso le 22, i tanto attesi fuochi d’artificio. Per diversi minuti i bagliori colorati hanno illuminato il cielo e il frastuono messo in allerta soprattutto gli animali che, spaventati e spaesati, hanno mal vissuto il momento. Tanti i messaggi sui social a riguardo, alcuni cittadini hanno alzato il volume della tv al massimo per distrarre gli animali, altri cani sono fuggiti e uno, come scrive la padrona, “è morto d’infarto”.

In tanti hanno evidenziato il forte rumore che ha caratterizzato lo spettacolo pirotecnico che, ancora una volta, solleva la protesta degli animalisti che, per il bene dei propri amici a quattro zampe, chiedono uno spettacolo più soft in modo tale da accontentare tutti.