Serramanna, mostra di pittura nei locali dell’ex Montegranatico

Inaugurata questo pomeriggio alle ore 17,00 , nei locali dell’ Ex Montegranatico , una mostra collettiva di pittura in occasione dei festeggiamenti per il santo patrono “San Leonardo”. L’ evento organizzato dal ” Club Modellismo & Hobby ” con il Patrocinio del Comune di Serramanna ed in collaborazione con il ” Comitato San Leonardo Serramanna ” proporrà ai visitatori una vasta rassegna di opere pittoriche di grande rilievo . Saranno 25 gli artisti protagonisti dell’ esposizione , provenienti da varie località dell’ Isola . La Mostra proseguirà fino al 12 Novembre e sarà visitabile nella serata inaugurale dalle ore 17,00 alle ore 20,00 mentre nelle giornate del 5 e 6 Novembre dalle 10,00 alle 13,00 e dalle 17,00 alle 20,00 . A partire poi dal giorno 7 e fino alla giornata dell’ 11 Novembre la Mostra sarà aperta dalle ore 17,00 alle ore 20,00 , per terminare infine il giorno 12 con gli orari che vanno dalle 10,00 alle 13,00 e dalle 17,00 alle 20,00. Un’ esposizione artistica di gran pregio tutta da scoprire e assolutamente da non perdere.