Serramanna, litigano fuori dal bar: uno dei due ragazzi finisce sanguinante in ospedale

Rissa finita nel sangue, un ferito trasportato in ospedale, non è in pericolo di vita: ha riportato una ferita a un braccio e ha perso molto sangue. Il fatto è avvenuto questo pomeriggio nella caffetteria-pub Adler Bierstube situata in via Serra. Due giovani si trovavano nel cortile anteriore del locale quando avrebbero avuto in diverbio in seguito al quale, da quanto si apprende dai carabinieri della stazione di Sanluri che sono intervenuti sul posto, uno dei due rivali, un 44enne, è caduto in terra ferendosi seriamente a un braccio. Immediati i soccorsi che hanno trasportato il ferito in ospedale per prestargli le cure necessarie. Al momento nessuna delle due persone coinvolte è in stato di fermo.