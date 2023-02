Serramanna, le maschere tradizionali sarde fanno il boom di visitatori

Le maschere tradizionali sarde fanno il boom di visitatori: centinaia di persone hanno affollato le vie del centro per assistere al carnevale sardo.

Con il volto e le mani dipinte di nero e le pellicce delle pecore e dei cervi, a suon di campanacci hanno inscenato le movenze caratteristiche dei luoghi rappresentativi della Sardegna. La conferma che la festa più allegra dell’anno non è fatta solo di coriandoli e zeppole, bensì di tramandare gli usi e costumi che caratterizzano l’Isola e la rendono unica e speciale.