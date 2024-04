Serramanna, la vita del designer Meloni dopo il successo di “Disegny di Bidda”

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Ha rappresentato, per caso, con l’intelligenza artificiale, il suo paese del Medio Campidano con i simboli che più lo rappresentano: è iniziata così l’avventura di Luca Meloni, conosciuto come Luca Centouno, 24 anni, diventato star del web grazie al suo modo originale per far visitare virtualmente i territori sardi, e a passo con i tempi. Infatti, in poche settimane ha raggiunto decine di migliaia di followers ai quali ha ampliato l’offerta visiva con un un interessante resoconto dei luoghi presentati: anche questo si può definire promozione del territorio, delle bellezze e delle caratteristiche che meglio identificano il luogo impersonato dai personaggi animati. “Tutto è cambiato in meglio – racconta Meloni, che proprio a Casteddu Online a fine ottobre 2023 ha rilasciato la sua prima intervista – è come se mi fossi fatto un tatuaggio e ogni giorno questa pagina è un progetto che cresce, sia dal punto di vista professionale che personale. Per me e per i miei colleghi è stato un arricchimento, nuove tecnologie da inseguire” bisogna stare a passo con i tempi, insomma, quelli che corrono. Ma non è finita qui: “Disegny di Bidda” è solo l’inizio, frutto di una creatività che ha saputo sposare l’intuizione del momento e il filo conduttore di come arrivare a tutti, in modo semplice ma attrattivo. Tra corsi, idee da sviluppare e nuovi progetti da proporre, dunque, Meloni è sempre al lavoro: “Alla fine, se qualcosa seve succedere, arriva sempre: serve solo tempo, magari rilassarsi, riflettere e, soprattutto, tanta creatività”.