Serramanna investe sulla scuola: 99 borse di studio assegnate e un milione e mezzo sul Buonarroti

Serramanna investe sulla scuola: 99 borse di studio assegnate e 1 milione e mezzo di euro sul Buonarroti. Non solo: avvio del cantiere per l’asilo nido e altri interventi di edilizia scolastica. Studiare è importante ed è per questo motivo che l’amministrazione comunale guidata dal sindaco Gabriele Littera ha deciso di incentivare i giovani a intraprendere un percorso scolastico soddisfacente e in strutture idonee e moderne.

Sabato 25 marzo tutti gli studenti che hanno ottenuto la borsa di studio comunale 2022 per i loro meriti scolastici sono invitati in sala consiliare per ritirare un ricordo da parte dell’amministrazione e sentire cosa il sindaco, l’assessore all’Istruzione ed altri, “hanno da dirgli per il loro impegno e per i loro risultati. Vi aspettiamo dalle 17 in poi, suddivisi in due turni. E’ bello sapere che siete tanti e dobbiamo fare i turni per esservi riconoscenti” spiega Littera.

La Provincia del Sud Sardegna ha partecipato ad un bando PNRR per la Scuola Futura ed a Serramanna saranno investiti complessivamente 1,5 milioni di euro per l’efficientamento energetico della sede dell’Istituto Buonarroti e del CPIA2.

“Abbiamo partecipato anche noi come amministrazione comunale ad un bando PNRR per riqualificare la scuola di via Sicilia e, anche in questo caso, siamo ammessi ma non ancora finanziati. Aspettiamo possano scorrere la graduatoria per avere certezza di questo finanziamento”. Tante e importanti novità che comprendono anche nuovi lavori prossimi alla realizzazione: “Nei prossimi mesi si darà avvio anche al cantiere della scuola dell’Infanzia di via Cervi che, però, non dovrebbe avere alcun riflesso o disagio nei confronti dei bambini e del personale che vi è impiegato.

Abbiamo poi tempi strettissimi per la progettazione definitiva ed esecutiva dell’asilo nido, già finanziato per 2 milioni di euro sempre dal PNRR, ed entro la fine dell’estate dovrà essere avviato il cantiere per essere terminato e inaugurato entro il 2026″.