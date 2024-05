Serramanna, in centinaia per le pariglie di Sant’Isidoro

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Centinaia di persone per le pariglie in onore di Sant’Isidoro: la giostra equestre arriva nel Medio Campidano, ad aprire il corteo gli sbandieratori medievali di Iglesias. Una novità introdotta quest’anno per onorare il santo protettore degli agricoltori, da Oristano, Fonni, Furtei sono giunti i cavalieri e le amazzoni che hanno ricevuto la benedizione da parte di don Pietro Mostallino, parroco di Sant’Ignazio. Tra corse e acrobazie, la manifestazione equestre ha preso il via presso lo sterrato preparato per l’occasione nella periferia del centro abitato. Dalla giara oristanese i giovanissimi cavalieri che si allenano nel doposcuola con i loro compagni di giochi, i piccoli cavallini, con i quali prendono confidenza per correre e sfilare, in futuro, alla Sartiglia di Oristano. Cavalli lanciati al galoppo, rullo di tamburi e prove di destrezza ed eleganza accolte da applausi continui. Tutti i numeri più spericolati sono stati presentati e messi in mostra: i cavalieri di Furtei sono corsi appaiati, quelli di Ollastra hanno salutato il pubblico con il cavaliere di spalle, i ragazzi di Oristano hanno effettuato la verticale girata. Palmas Arborea e Fonni con i cavalieri in piedi hanno preceduto quelli di Santa Giusta. Domani ancora festa con la tradizionale processione dei gruppi folk e dei trattori.