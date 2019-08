Serramanna, il sarcofago di età romana è stato messo in sicurezza

Il sarcofago di età tardo romana rinvenuto a Serramanna presso un’abitazione privata è stato messo in sicurezza presso il complesso dell’ex mattatoio.

Le operazioni di recupero si sono svolte ieri mattina da una squadra di addetti specializzati che hanno trasportato il prezioso reperto archeologico da via Petrarca al centro culturale di via Parrocchia. “Ora sarà a disposizione della comunità – spiega l’assessore alla Cultura e ai Beni Culturali Guido Carcangiu – nei locali dell’exmà, fruibile ogni qualvolta la sala stessa sarà aperta al pubblico.

Questa operazione, dopo una lunga e complessa procedura, è stata possibile grazie al supporto dei funzionari della Soprintendenza archeologica di Cagliari e alla competenza e capacita degli uffici comunali preposti (ufficio tecnico, segreteria, ufficio finanziario). Da alcuni giorni, è vero, il sarcofago, a seguito di una decisione non ascrivibile al Comune, è stato posizionato in strada, senza apparentemente nessuna custodia.

Fortunatamente si era già a buon punto per completare le procedure burocratiche già avviate, attraverso l’acquisizione dei preventivi da parte del professionista individuato per il trasporto e da parte della compagnia assicurativa incaricata a stipulare la polizza assicurativa, obbligatoria per legge in questi casi.

Tali preventivi, giunti al comune nella giornata di giovedí, hanno permesso l’espletamento dell’iter procedurale conclusivo da parte dei summenzionati uffici”. Il valore economico del reperto archeologico, arrivato a noi pressoché intatto, è stato valutato di 6 mila euro, mentre quello storico e culturale è sicuramente inestimabile, poiché risale a circa 1800 anni fa ed è testimone di parte degli usi e costumi dei tempi passati.