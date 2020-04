Serramanna, i casi di Coronavirus aumentano: “I cittadini in quarantena sono tre”

Il comune di Serramanna informa che “a seguito di una più approfondita indagine svolta con l’Azienda Tutela Salute (ATS) Sardegna, è stato appurato che i nuovi casi di contagio da Coronavirus sono due, anziché uno come indicato nel precedente comunicato” .

I casi totali tra i cittadini serramannesi sono dunque tre.

“Le condizioni di salute dei nostri concittadini non destano al momento particolare preoccupazione, per cui non è stato ritenuto necessario il ricovero ospedaliero, ma è stata disposta l’osservazione del periodo di quarantena presso il proprio domicilio”.