Serramanna, falso operatore di banca riesce a farsi trasferire sul conto 1500 euro

Ieri a Serramanna i Carabinieri della locale Stazione, al termine di un’attività d’indagine scaturita dalla querela presentata da una 29enne, disoccupata, hanno denunciato in stato di libertà per truffa aggravata, alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari, L.D. 21enne, di Napoli, con precedenti di polizia. Il giovane, con artifizi e raggiri, spacciandosi per un operatore dell’assistenza clienti della “Banca Intesa Sanpaolo” aveva indotto la querelante a trasferire tramite bonifico, in un conto intestato allo stesso, la somma di euro 1.500.