Serramanna, disastro strade: un cratere sulla circonvallazione per Samassi

Buche e avvallamenti nelle strade, spunta un nuovo cratere nella circonvallazione del paese, passaparola tra i cittadini che raccomandano la massima attenzione a tutti coloro che percorrono la via in direzione Samassi nella corsia opposta: diversi i danni alle vetture già segnalati dagli automobilisti che hanno preso in pieno la buca. Una situazione abbastanza comune quella delle strade dissestate in paese, da parte del Comune è in corso la valutazione delle imprese che hanno partecipato al bando per il rifaccio del manto stradale e gli operai, periodicamente, intervengono per rattoppare dove possono. In attesa dei lavori, però, i disagi non mancano: “Ormai fanno più effetto i buchi che i dossi artificiali per rallentare” esprime una cittadina. Un’andatura a zig zag, insomma, quella adottata per evitare di sprofondare con le ruote della macchina nelle profonde buche disseminate un po’ ovunque e per gli sfortunati che invece non riescono ad evitare i pericoli, spesso, non resta che rimediare i danni dal gommista o dal meccanico: “Ho dovuto cambiare la gomma perché ha formato una bolla gigante” spiega un altro cittadino. Massima attenzione, dunque, e far mente locale alle buche più pericolose segnalate nella mappa virtuale redatta dai residenti al fine di mettere in allerta gli automobilisti ed evitare di prendere in pieno le difformità del manto stradale.