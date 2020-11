Serramanna dice addio a Chiara Cordedda: muore nel rogo della cucina, grave la nipotina di un anno

Serramanna, esplosione in una casa, è grave il bilancio: una donna, Chiara Cordedda 64 anni, non ce l’ha fatta. Ed è morta nel rogo causato da una cucina in ghisa.

Ferita una piccola bambina di un anno, la nipotina, che è stata trasportata d’urgenza con l’elisoccorso in ospedale ma non sarebbe in pericolo di vita.

Il fatto è avvenuto verso mezzogiorno in via Emilio Lussu. Una forte esplosione durante l’accensione di una cucina in ghisa alimentata a legna ha causato la tragedia che ha investito la donna e la piccola.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri e i vigili del fuoco.