Serramanna in festa, laurea nella sala consiliare per la campionessa Cristiana Atzori

Laurea speciale per Cristiana Atzori: la campionessa sarda di nuoto è diventata dottoressa in video conferenza in Economia dall’aula consiliare del Comune di Serramanna. Lunedì scorso la giovane serramannese di 24 anni, in presenza del sindaco Sergio Murgia, ha raggiunto l’ambito traguardo discutendo la tesi sul marketing; Cristiana è stata campionessa regionale nei 50 e 100 dorso, ha partecipato ai campionati giovanili a Roma e Riccione, nel 2017 ha partecipato ai campionati italiani invernali e alla staffetta sarda. Detiene ancora il record regionale nella staffetta mista e vanta la medaglia d’oro nei 100 dorso ai campionati internazionali disputati a Empoli nel giugno 2019.