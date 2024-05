Serramanna, file e caos all’ambulatorio della guardia medica: arriva il vigilante

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Serramanna – Un vigilante per distribuire i bigliettini tagliafila per i cittadini senza medico di famiglia: stop ai furbetti che utilizzavano un biglietto diverso da quello erogato dal distributore, arriva un operatore della Coopservice per regolamentare le lunghe code che si formano dalle prime ore del mattino per poter avere una ricetta medica o una visita dal professionista Asap.

“La direzione aziendale della ASL è a conoscenza dei disagi che i cittadini senza medico di base di medicina generale stanno affrontando quotidianamente” sono le parole comunicate dall’ente riguardo la problematica che interessa migliaia di residenti che, da molti mesi, non hanno il medico di base. In sostituzione, prestano servizio, presso l’ambulatorio della guardia medica, diversi dottori che, ogni giorno, devono soddisfare decine di pazienti che, in fila anche per 6 ore e non senza disagi e polemiche, attendono nel piazzale e, per i più fortunati, nella sala d’attesa dell’ambulatorio. Da ieri è entrato in funzione il nuovo servizio, ossia quello della distribuzione dei biglietti tagliafila da parte di un operatore vigilante: i ticket saranno erogati la mattina alle 8,30 e il pomeriggio alle 14,30.

“Qualsiasi altro bigliettino tagliafila non verrà preso in considerazione – comunica l’ente – si chiede cortesemente ai cittadini di evitare inutili assembramenti prima dell’orario di consegna”. Stop agli imbrogli, dunque, gli espedienti per poter usufruire del servizio sanitario essenziale sono stati scavalcati dai biglietti distribuiti direttamente da un operatore. Fine dei disagi? Assolutamente no: tra i cittadini scatta già la protesta e il rammarico nei confronti di una situazione sanitaria ferita e dolorante che sembra proprio non voler guarire.