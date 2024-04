Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Serramanna – 9 gattini abbandonati alla fontana pubblica e salvati da una cittadina che chiede disperatamente aiuto: “Ho già 9 gatti e un cane frutto di abbandoni, anche questa volta non posso proprio”. Si chiama Ilenia la giovane donna che durante una passeggiata per le campagne del paese ha rinvenuto una scatola con dentro i piccoli felini disperati: non si è voltata e ha strappato da morte certa i cuccioli che non sono ancora autosufficienti. La donna ha già allevato altrettanti gatti e un cane trovati in strada, abbandonati da piccoli che ha seguito in ogni fase della loro crescita e non può prendersi cura, anche questa volta, delle conseguenze delle azioni malevoli dell’uomo. Lancia dunque un appello, quello di essere aiutata, al fine che qualcuno adotti i gattini. Non solo: una riflessione rivolta alle istituzioni locali per sensibilizzare alla sterilizzazione, alla realizzazione di “un centro che si faccia carico di tutti questi abbandoni. E poi le telecamere, dovrebbero essere ovunque perché ovunque abbandonano”.

La donna, Ilenia Sara, ha già chiesto alle associazioni di volontariato che si prodigano in paese per i randagi ma sono “già sature”.