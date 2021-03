Sergio Marracini: “Sardegna in arancione con territori senza neanche un positivo, e dentro le case la curva sale”. Il direttore dei Covid Hospital cagliaritani critica la logica dei colori e avverte: “A Pasqua tutti in zona rossa per evitare gli assembramenti. Cioè, invece che uscire e incontrarsi all’aria aperta, ci incontriamo in casa.

Stendo un velo pietoso sulle cause che ci hanno portato ad entrare in zona arancione. La Sardegna con l’11% delle terapie intensive occupate e con 43 contagi ogni 100 mila abitanti (in media) ma con un rt che già di per se non è affidabile ad attribuire il colore alle regioni, di poco superiore a 1, si ritrova in in zona arancione (solo perché si è deciso in modo molto discutibile, di eliminare la zona intermedia) con attività chiuse anche in territori dove non c è nemmeno un positivo.