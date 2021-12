Sergio di Assemini: “71 chilometri anzichè settanta sulla statale, multato: alla faccia della tolleranza”

Multato perchè il 12 ottobre, mentre si trovava sulla Statale 126, ha superato di un chilometro orario il limite di velocità. Sono davvero implacabili gli autovelox sistemati sulle strade della Sardegna. Sergio Cavoli, salito agli onori delle cronache per aver salvato la vita a una neonata con grosse difficoltà respiratorie a marzo, di Assemini, qualche giorno fa si è ritrovato la “sorpresa” della multa. Solito discorso legato alla tolleranza dei cinque chilometri orari, col risultato che “stava andando a 71 chilometri orari in una strada dove il limite di velocità è di settanta”. Un chilometro fatale, cinquantasei euro da pagare proprio come il suo concittadino Tiziano Sinis Cavoli ha già messo mano al portafoglio: “Controvoglia, ma ho pagato, anche perchè sennò la multa sarebbe aumentata”. Ma lo sconforto misto a frustrazione non se ne sono andati col pagamento del verbale: “È la prima multa che prendo in tutta la mia vita per eccesso di velocità, e si parla addirittura solo di un chilometro”.

“So che i tachimetri delle automobili non sempre segnano la reale velocità, dipende da vari fattori”. Le telecamere degli autovelox, però, sono perfette, sino a prova contraria: “Lo immagino, ecco perchè non comprendo come mai non sia possibile stabilire un minimo di tolleranza. Per esempio, niente multa o, almeno, sanzione ridotta se non si superano i 5 chilometri in più rispetto al limite massimo. Non stavo di certo correndo, conosco a memoria le regole per guidare un’auto”.