Serdiana, molestie e minacce durante “Cantine Aperte”: una denuncia.

Ieri a Serdiana un equipaggio del Radiomobile della Compagnia di Dolianova è intervenuto a richiesta del titolare delle “Cantine Audarya”, sulla strada statale 466 al km 10 + 100, in quanto presso di loro vi era un avventore che, durante lo svolgimento di un evento denominato “cantine aperte”, stava minacciando e molestando i presenti sul posto. Questi è stato poi identificato in un 39enne, positivo in banca dati delle forze di polizia che, in verosimile stato di ebbrezza alcolica, ha aggredito alcune persone presenti sul posto, una di queste è poi stata trasportata al pronto soccorso del Policlinico di Monserrato mediante ambulanza 118. L’aggressore era accompagnato dalla convivente, una 31enne di Quartu Sant’Elena, incensurata. La donna, postasi alla guida della propria auto per portar via l’uomo, è andata ad urtare alcune autovetture parcheggiate in prossimità della struttura commerciale, danneggiandole. È stata pertanto sottoposta ad accertamento alcolemico, così come previsto dal codice della strada in occasione di sinistri stradali, risultando positiva con un tasso doppio rispetto al massimo consentito. La donna è stata pertanto denunciata alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari per guida in stato di ebbrezza alcolica. Il veicolo è stato sottoposto a fermo amministrativo per giorni 30 e affidato a persona di fiducia indicata dall’intestataria del mezzo. Sono in corso accertamenti in relazione all’aggressione posta in essere dall’uomo nei confronti di alcune persone, dalle quali si attende possano formalizzare eventuali querele per percosse e lesioni.