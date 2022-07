Serata di divertimento e informazione al parco “Mondo Cane” a Quartu

SERATA DI DIVERTIMENTO E INFORMAZIONE AL PARCO “MONDO CANE DI QUARTU”.

Tanti i partecipanti, detentori di cani, alla manifestazione di interesse che si è tenuta ieri, sabato 23, organizzata dal Comitato dei Quartieri di Quartu, dalla Garante degli animali la Dr.ssa Donatella Perseo, dalle Guardie ecozoofile ed dagli Educatori Cinofili al Parco ” Mondo Cane”.

I nostri amici a 4 zampe hanno giocato, mostrando capacità olfattive e di ricerca estranee ai propri proprietari, una piacevole scoperta!

Educatori Cinofili e Guardie ecozoofile si sono rese a completa disposizione dei partecipanti per fornire tutte le informazioni e chiarimenti.

Un incontro piacevole sia per i padroni che per gli amici a quattro zampe!

