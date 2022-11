Sequestro di persona, estorsione e spaccio a Quartu: 5 anni a Giulio Collu “Hitler”

Cinque anni di carcere per sequestro di persona, estorsione e traffico di droga. È la condanna inflitta dal giudice Lucia Perra a Giulio Collu “Hitler”, il 46enne pregiudicato di Quartu. L’accusa aveva chiesto il doppio della pena, dieci anni. Condannata a tre anni e sei mesi anche la complice di Collu, la ventisettenne di Sinnai Leyla Monni. L’inchiesta era scattata per il viavai sospetto a casa dell’uomo, secondo l’accusa si trattava di clienti che da lui acquistavano droga e che erano costretti a sottostare alle sue richieste se non versavano l’intera cifra pattuita, a volte anche somme più alte.

L’avvocato di Collu, Riccardo Floris, aveva chiesto la totale assoluzione per il suo assistito. I giudici, però, hanno deciso diversamente.