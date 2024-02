Senza patentino e alla guida di un’Ape rubata: 21enne denunciato a Decimomannu.

I carabinieri hanno denunciato in stato di libertà per ricettazione e reiterazione di guida senza patente, poiché mai conseguita, un ventunenne di Villaspeciosa, noto alle forze dell’ordine. Il giovane è stato sorpreso, sprovvisto del patentino, alla guida di un ciclomotore Ape Piaggio 50, che era stato rubato due anni e mezzo fa ad un 70enne di Siliqua. Quest’ultimo disperava ormai di poterlo ritrovare ed utilizzare ancora per il trasporto di materiale agricolo, come normalmente faceva. E invece il mezzo recuperato si presenta ancora in buone condizioni.