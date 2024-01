Senza patente per la seconda volta, operaio denunciato a Barrali.

Barrali, denunciato dai carabinieri per reiterazione nel biennio di guida senza patente un quarantanovenne residente ad Assemini, operaio. L’uomo è stato fermato in un posto di controllo in via Guglielmo Marconi, mentre era alla guida di una Citroen C2 di proprietà della madre, residente a Cagliari. Gli accertamenti immediatamente svolti alla banca dati della motorizzazione civile hanno chiarito come in realtà non avesse mai conseguito la patente di guida. È risultato inoltre che circa un anno fa era stato fermato mentre conduceva un’altra auto e si trovava nelle medesime condizioni. Ne è seguita una denuncia penale, una contravvenzione e in più il veicolo è stato affidato ad una persona idonea, chiamata dall’interessato e sopraggiunta sul posto.