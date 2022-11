Senorbì, tradizione rispettata: ecco la casa con 40mila luci di Natale

La tradizione l’ha rispettata e, sulle note di “All I want for Christmas is you” di Mariah Carey, Ignazio Spiga ha premuto il tasto di accensione delle quarantamila luci che illuminano, ogni periodo natalizio, la sua casa di via Margotti. Colori e magia del Natale avvolgono gia tutto il paese grazie all’imprenditore nel settore dell’impiantistica con il pallino delle luminarie. È la sua, ancora una volta, la casa più illuminata della Sardegna, alla faccia delle bollette elettriche arrivate alle stelle.

Da oggi e sino all’Epifania in tantissimi andranno in un laico pellegrinaggio sino all’abitazione di Spiga per scattare tante foto ricordo. “Pago solo centocinquanta euro per 50 giorni”, confida l’imprenditore con la passione sfrenata per il Natale e che ha vinto la prima edizione del concorso di Casteddu Online sulla casa sarda con le luminarie più belle, “la bolletta non è alta perché utilizzo solo luci a Led e sfrutto, per l’alimentazione, il fotovoltaico”.