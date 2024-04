Sennori prega per Marta, la 16enne lotta per la vita dopo un incidente in moto

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Qualche giorno fa l’incidente stradale, la corsa in ospedale, l’arresto cardiaco e gli interventi per strappare alla morte la ragazza. Una emorragia interna, il fegato compromesso, e l’appello da parte della mamma che chiedeva di donare il sangue compatibile con quello di sua figlia. Le sue parole non sono cadute nel vuoto e, nel giro di poche ore, anche sul web si diffusa la solidarietà, quella virtuale però, che ha permesso ai genitori di Marta di sapere che non sono soli ad affrontare questo dramma. L’intera Isola infatti si è stretta con loro e spera che la ragazza si possa riprendere presto. Ieri, attraverso i social, la mamma ha ringraziato per l’affetto ricevuto: “Marta, in queste ore sei diventata la figlia non solo mia e di Giorgio, ma la figlia, la sorella, l’amica di un’intera Sardegna e oltre che prega e spera per te.

Ieri sera hai affrontato l’ennesimo duro intervento, quello che ci da una speranza in più che tu possa farcela e che ti permetta di tornare a stare con noi più forte di prima. La strada è ancora lunga, i medici non ti considerano fuori pericolo, ma sono certa che tutti continueranno a pregare e donare per te come hanno fatto fino a questo duro momento”.

La speranza, insomma, si rafforza, un “Forza Marta” che giunge da tutti. Mamma Francesca conclude il suo messaggio riservando un pensiero per il personale dell’ospedale: “Un grazie dal profondo del cuore va ai medici della Rianimazione, per l’amore e la cura che state dimostrando verso nostra figlia”.