Sennori, 108 candeline per Tata: il paese in festa per la super centenaria

Una torta speciale con 108 candeline da spegnere: è festa in paese per la super centenaria sarda Tata Ogana che ieri è stata festeggiata dalla sua comunità e da tutta l’Isola che, virtualmente, si è stretta a lei. Non solo: sempre ieri anche Giacomina Fois ha raggiunto il secolo di vita. “Questo avvalora e dimostra ancora di più come tutta la Sardegna sia una “Blue Zone” del pianeta: i luoghi dove le persone vivono più a lungo rispetto a qualsiasi altra parte del mondo” ha comunicato il Comune di Sennori. Una giornata speciale per il borgo sassarese che ha omaggiato le longeve concittadine con targhe e ricordi. “Zia Giovanna Francesca Ogana, per tutti “Tata”, nata a Sennori nel 1916, è per noi una concittadina speciale, conserva nella sua lucidità aneddoti della vita sennorese che arricchiscono l’archivio storico della nostra cultura e tradizione”. Nozioni ed eventi che non si trovano sui libri e tanto meno su internet, bensì si tramandano solo grazie ai ricordi di chi tanto ha vissuto e ha ancora modo di raccontare. Una fonte di vita e sapienza, cultura e speranza che dal passato dimostra come i tempi siano cambiati, in meglio, sotto certi aspetti, e in peggio se si valuta la prospettiva di chi, con poco, ha avuto tantissimo. “Tutta la comunità di Sennori e l’Amministrazione comunale si uniscono agli auguri della famiglia per questo nuovo grande traguardo, ringraziando Tata Ogana per quanto ha saputo e saprà dispensare con saggezza e sapienza alla comunità sennorese”. Alla longevity list di ieri si aggiunge anche tzia Giacomina: “È la terza centenaria della nostra comunità in questo 2024 e noi tutti le facciamo tantissimi auguri”.