“Semaforo in tilt sulla Ss 554, automobilisti stremati sotto il sole per poter raggiungere Cagliari”

Lunghissime file in entrata a Cagliari sulla Ss 554, non distante dal bivio per Selargius e Ballao. Una distesa di lamiere “infuocate” dal grande caldo che, soprattutto in questa seconda metà del mese di luglio, sta imperversando sull’Isola. E i disagi, come dimostra la foto ricevuta da un nostro lettore, sono davvero tanti: “Il semaforo è difettoso. Sono passato qualche giorno fa ed era proprio spento. Alcuni operai stavano provvedendo a riattivarlo, e da quel momento sembra che il verde duri molto meno tempo rispetto al passato. Risultato? Lunghe e stremanti code sotto il sole per poter raggiungere il capoluogo sardo. Senza parlare dell’inquinamento”, spiega il nostro lettore, “è davvero vergognoso, nel 2020, dover vivere ancora queste situazioni”.