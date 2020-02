Semafori ruotati e danneggiati dal vento sulla Ss 554: traffico in tilt a Selargius

Traffico in tilt questa mattina nella Ss 554, all’altezza dell’intersezione per Selargius – Settimo San Pietro. Il vento di ieri sera ha danneggiato i semafori, ruotandoli, e ha inclinato pericolosamente alcuni cartelli della segnaletica verticale.

Danni anche lungo la via Trieste, dove un grosso albero si è spezzato nei pressi dell’Eurospin, cadendo ai bordi della carreggiata.

Mattinata impegnativa dunque per i tecnici comunali chiamati ad intervenire per ripristinare la viabilità. Si segnalano inoltre nella notte, diversi interventi della protezione civile per la rimozione di alcuni rami spezzati dal vento anche a Sinnai e Maracalagonis.