Selfie, video, foto: tutti pazzi per la ruota panoramica multicolore al porto di Cagliari

Tutti pazzi per la ruota multicolore al porto di Cagliari. Selfie, video, foto, a Cagliari la grande notte dell’allegria e della sorpresa. Centinaia di giovani, sia cagliaritani che turisti, si accalcano in via Roma. Tutto esaurito in tutti i parcheggi della zona e file per salire nella ruota dei sogni, che cambia sempre colore con luci anche Intermittenti. Se Comune e Autorità Portuale volevano creare una attrattiva davvero inedita e originale a Cagliari, sicuramente ci sono riusciti. Almeno a giudicare dal sold out della prima notte, con i ristoranti della Marina pieni e i primi turisti che si affacciano nel lungomare mai così colorato.