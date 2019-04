Selfie con “beffa” per Matteo Salvini, due ragazze si baciano in bocca e lui resta sorpreso

“Possiamo fare un selfie?”, ma c’è la “beffa”. Due ragazze hanno chiesto una foto ricordo al leader della Lega e viceministro Matteo Salvini durante il suo tour in Sicilia. Nella tappa di Caltanissetta, dopo aver fatto un comizio in pubblico, in tanti si sono avvicinati a lui, sopra il palco, per stringergli la mano e chiedergli di scattarsi una foto. Anche due ragazze, che però avevano le idee ben chiare: baciarsi in bocca e immortalare il momento con affianco Salvini. Missione riuscita: le immagini sono state rimbalzate da varie pagine Facebook Lgbt, tra le quali quella de “I sentinelli di Milano”.