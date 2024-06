Selargius, una scritta sul muro che merita di essere conservata e tramandata

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Una scritta sul muro che merita di essere conservata e tramandata: a Casa Cara, in via Fratelli Bandiera, i caratteri incisi sull’intonaco, che ricoprono i mattoni crudi, proposti in consiglio comunale come significativi e da tutelare, la richiesta è stata presentata dalla consigliera Francesca Olla di Selargius Cambia. “W Lussu” si legge nella facciata principale dello stabile, di proprietà del Comune, e oggetto di ristrutturazione per conservarne la solidità. “La mania, giusta o sbagliata che sia di scrivere sui muri, c’è sempre stata e sempre ci sarà” espone Olla pubblicamente.

“Ci sono scritte da cancellare ma ci sono anche quelle storiche e significative da tutelare. La scritta “W Lussu” è una tipologia di scritta che dovrebbe essere tutelata”.

Una scritta che presumibilmente risale all’epoca in cui Emilio Lussu frequentava l’abitazione, in quanto legato da una profonda amicizia con la famiglia Cara.

“W Lussu è un messaggio che merita di essere mantenuto, protetto e trasmesso.

Un epigrafe che permette a chi legge di fare un salto nel passato, consentendo il ricordo di un grande uomo.

Un’intellettuale, politico antifascista, che nella sua azione ha sempre difeso il popolo, gli ultimi e la sua amata terra Sarda”.