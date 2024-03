Selargius: una linea notturna per collegare la Città Metropolitana, ma a due condizioni

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Una soluzione cercata da tanto tempo, ossia quella di favorire il trasporto dei mezzi pubblici anche la notte che deve necessariamente superare due “ostacoli” per essere operativa, ossia la richiesta ufficiale da parte dell’amministrazione e l’ok da parte della Regione per quanto riguarda le risorse economiche che una tale azione comporterebbe. A richiedere la precisione è il consigliere di minoranza Mario Tuveri che di recente ha presentato una mozione per chiedere l’istituzione di questo servizio. “Ho ricevuto tante telefonate da altrettanti colleghi e amministratori che hanno chiesto delucidazioni in merito a questa causa: non è operativa, e non potrà esserlo, se mancherà anche solo una delle condizioni elencate”. Un tassello fondamentale per l’azienda dei trasporti locale: pervenga loro una richiesta ufficiale dal Comune e la R.A.S. eroghi le risorse economiche necessarie a realizzarla.