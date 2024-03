Selargius, una linea notturna per collegare la Città Metropolitana e i quartieri di Su Planu e Is Corrias

Una soluzione cercata da tanto tempo, ossia quella di favorire il trasporto dei mezzi pubblici anche la notte: le immagini dei mezzi accartocciati che hanno strappato alla vita i giovani di rientro da una serata di divertimento hanno dato l’incentivo a far partire le corse anche oltre gli orari consueti, ma non basta. Alcune zone sono ancora scoperte, ecco, dunque, la richiesta da parte del consigliere di minoranza Mario Tuveri (Selargius Cambia) che, attraverso una mozione, proporrà al consiglio comunale di votare una delibera che impegni il sindaco e l’assessore competente a richiedere “al CTM l’istituzione di una linea di pullman che renda agevole, in ogni ora della giornata, il collegamento tra la città Metropolitana e i quartieri di Su Planu e Is Corrias; alla R.A.S. (Regione Autonoma della Sardegna) che deliberi l’erogazione al CTM delle risorse economiche necessarie alla istituzione della linea predetta”.

“Vi è la necessità di consentire, anche durante gli orari notturni, il collegamento agevole” spiega Tuveri, “il presidente e il direttore CTM hanno manifestato la propria disponibilità ad istituire, a tal uopo, una linea CTM a condizione che: pervenga loro una richiesta ufficiale dal Comune di Selargius; la R.A.S. come garantito in alcune interlocuzioni, eroghi le risorse economiche necessarie a realizzarla”.