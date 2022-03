Selargius, dai filmati delle telecamere la verità sulle molestie al parco Lineare: “Mia figlia ora è terrorizzata”

I carabinieri visionano le immagini del distributore automatico e dell’area verde per capire cosa sia realmente accaduto a un gruppo di ragazzine. Il presunto molestatore trovato ferito, le indagini vanno avanti per capire chi e se l’abbia aggredito. Una delle madri delle minori: “Ora la mia piccola ha paura, ha solo dodici anni e mi ha detto che non vorrà più uscire sola nemmeno per andare a giocare al parco”