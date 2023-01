Selargius, svaligiato il furgone di un meccanico: “Rubate cassetta degli attrezzi e due camere d’aria”

Ladri scatenati nel rione di Su Planu, a Selargius. Il Doblò del meccanico Marco Piras è stato ripulito nella notte: qualcuno, dopo aver spaccato uno dei vetri, è scappato con la sua cassetta degli attrezzi e due camere d’aria, nuove, da utilizzare per le biciclette: “Più i danni legati al vetro mandato in frantumi”, dice il giovane, contattato da Casteddu Online. La denuncia l’ha fatta nel gruppo Fb di Su Planu: “Il mio furgone era parcheggiato in via Quasimodo”. Sarà difficile beccare il malvivente o i malviventi, ma mai dire mai: “Se qualcuno avesse visto qualcosa o assistito al furto mi può contattare direttamente su Facebook”.