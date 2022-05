Selargius, svaligiata l’auto di un medico: ladri in fuga con i dati di 1200 pazienti e due pc

Due computer con, dentro, tutti i dati sensibili di 1200 pazienti. Tra loro c’è chi ha giusto bisogno di una tachipirina o di integratori ogni tanto, ma la dottoressa Anna Martucci, 38 anni, vittima del furto, segue anche malati oncologici. La sua Fiat 500 X è stata svaligiata nella notte. L’auto era parcheggiata davanti alla sua abitazione, in via della Liberta 198 a Selargius. Qualcuno, dopo aver spaccato una parte del vetro del lato passeggero, ha aperto la portiera ed è fuggito “due computer, un hard disk e un Csn, il telefono del laboratorio e anche le chiavi dello studio medico”, spiega la Martucci. E, anche in questo caso, nessuno ha sentito volare una mosca. Solo poco dopo l’alba, infatti, la dottoressa si è accorta del mega furto. “Non lascio mai oggetti così preziosi dentro la macchina”, confida, disperata, alla nostra redazione. E, oltre al danno economico, c’è anche quello lavorativo e legato alla privacy: dati e percorsi clinici dei suoi tanti pazienti sono ora alla mercè di estranei.

“Ho già fatto la denuncia ai carabinieri di Selargius”. Un aiuto potrebbe, magari, arrivare da qualche telecamera? “Non lo so. Di fronte a casa mia non ce ne sono, ma nelle villette poco distanti invece sì”. Anna Martucci opera nel suo studio di via Olanda 5, a Quartu. “Chiunque abbia notizie utili mi chiami, i ladri si mettano una mano sulla coscienza: il mio numero è +393920930024”.