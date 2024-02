Selargius, scatta la denuncia per il cane ammazzato dal pitbull: “Il padrone lo ha ripreso e poi è andato via”

Selargius – La padrona del cagnolino azzannato da un Pitbull nell’area cani all’interno del parco Lineare ha presentato denuncia questa mattina. Intanto emergono nuovi particolari: “Non volevo nemmeno slegarlo inizialmente, poi l’ho fatto perché sembrava tutto tranquillo. Invece, all’improvviso, è arrivato il grosso cane che ha attaccato il mio. La corsa dal veterinario non è servita, è morto poche ore dopo”. Il fatto è avvenuto l’altro ieri, almeno un testimone è stato citato nella denuncia presentata questa mattina dalla donna di 48 anni che ha perso il suo cagnolino, un meticcio di taglia piccola che aveva adottato nemmeno due anni fa. Stava giocando con un altro suo simile, sempre di piccola taglia, quando, all’improvviso, è arrivato un Pitbull che lo ha azzannato. Due ferite ben visibili, il segno dei denti del grosso animale che era in compagnia del padrone, il quale, secondo la ricostruzione da parte della donna, ha preso il suo cane ed è andato via. Il primo e unico pensiero è stato quello di recuperare il cagnolino ferito, la proprietaria si è messa a correre per raggiungerlo e l’ha preso subito in braccio. Tanto il sangue che ha perso dalle ferite, l’intervento del veterinario, purtroppo, non ha strappato alla morte il piccolo cane.

Un grave episodio che si ripete solo pochi giorni dopo quello accaduto a Foxi: in quel caso il proprietario degli animali, che hanno azzannato e ucciso un loro simile, è stato identificato e multato.