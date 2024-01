Selargius, sbatte con l’auto contro un dissuasore e si ribalta

Sbatte con l’auto contro un dissuasore e si ribalta: incidente stradale in via Roma questa mattina alle 5, illeso il conducente del mezzo. Un forte frastuono ha svegliato i residenti della via all’alba: prima l’urto contro un dissuasore per i parcheggi e poi il ribaltamento del mezzo su un lato. Nessun ferito, per fortuna, e nemmeno altri mezzi sono rimasti coinvolti nello schianto.