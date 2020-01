Selargius piange Enrico Spiga, è morto il 38enne ferito nell’incidente sulla 387

È morto Enrico Spiga, il 38enne rimasto ferito, ieri pomeriggio, nel terribile schianto sulla Ss 387. L’uomo, insieme a un suo parente, era a bordo dell’auto che si è scontrata con un pulmino. Spiga è stato sbalzato fuori dall’auto ed ha sbattuto violentemente la testa sull’asfalto. È stato trasportato con l’elisoccorso al Brotzu in condizioni disperate, entrando subito in coma. Da quel coma, l’uomo, non si è più ripreso: il suo cuore ha cessato di battere pochi minuti fa nel reparto di Rianimazione. I familiari hanno acconsentito alla donazione degli organi.