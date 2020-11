Selargius piange Don Mario: commozione e tanti messaggi d’affetto per l’amato sacerdote che per 20 anni è stato il viceparroco della comunità. 62 anni di sacerdozio, una vita intera dedicata al bene e all’amore verso il prossimo: il primo cittadino Gigi Concu ricorda così Don Mario Rinaldi. “Oggi la nostra Comunità si trova a piangere per la scomparsa di Don Mario, venuto a mancare nella tarda serata di ieri. Ex insegnante di liceo, componente della comunità orionina e una vita dedicata ai più deboli, agli ultimi e ai giovani, che ha formato durante gli anni in cattedra e tenuto per mano anche al di fuori del suo lavoro. Aveva un sorriso buono per tutti e l’orecchio sempre pronto ad ascoltare chiunque ne avesse bisogno. Con lui va via un pezzo importante della nostra comunità. Esprimo le più sentite condoglianze alla famiglia”.