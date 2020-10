Selargius piange Alessio Pinna, il 48enne morto sbalzato dall’auto a Bonarcado

Un tragico incidente e un’altra vittima della strada in Sardegna. Alessio Pinna, quarantottenne di Selargius, ha perso la vita dopo essere finito giù per una scarpata a bordo della sua Peugeot 308. L’impatto è stato molto violento, l’uomo è stato sbalzato ed è finito a decine di metri di distanza dalla macchina, tra la vegetazione. I soccorritori, all’arrivo, hanno tentato in tutti i modi di strapparlo alla morte. Illeso, miracolosamente, il figlio di ventidue anni, che è stato trasportato all’ospedale. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Ghilarza, i Vigili del fuoco e il 118.