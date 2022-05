Selargius, maxi tamponamento sulla 554: 6 auto coinvolte e 3 feriti

Maxi tamponamento sulla 554 a Selargius. Sono sei le auto coinvolte nel tamponamento a catena che si è verificato nel tardo pomeriggio di oggi. A bordo delle auto in tutto c’erano 11 persone, ma i feriti (lievi per fortuna) sono 3: due sono stati portati al Policlinico e uno al Brotzu dal personale del 118. Sul posto la polizia municipale per i rilievi. Notizia in aggiornamento.