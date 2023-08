Selargius, martedì il paese resterà otto ore senz’acqua: lavori nelle reti idriche

Nell’ambito dei lavori di efficientamento idrico che Abbanoa ha avviato a Selargius, martedì 8 agosto 2023 saranno effettuati i collegamenti delle nuove reti idriche appena realizzate. Le operazioni saranno eseguite tra le 8 e le 17: durante questa fascia oraria sarà interrotta l’erogazione idrica nel centro abitato. Le frazioni di Is Corrias e Su Planu continueranno a essere alimentate regolarmente.

Sono state programmate tutte le operazioni utili a limitare la chiusura e anticipare il riavvio dell’erogazione qualora i lavori dovesse essere completati in anticipo. Qualsiasi anomalia potrà essere segnalata al servizio di segnalazione guasti di Abbanoa tramite il numero verde 800.022.040 attivo 24 ore su 24.

Abbanoa sta investendo un milione e mezzo di euro per i nuovi interventi di riqualificazione delle reti idriche nel centro abitato di Selargius finanziati tramite il Fondo europeo per lo Sviluppo e la Coesione “Fsc”: rientra nel pacchetto di interventi, approvato dal Consiglio d’Amministrazione guidato dal presidente Franco Piga, destinato a diversi centri dell’Isola per l’efficientamento delle reti idriche. A Selargius Abbanoa sta realizzando quasi tre chilometri di nuove condotte che porteranno al miglioramento idraulico della rete di distribuzione del centro abitato e all’eliminazione di alcune dispersioni: le strade interessate sono via Bellini, via San Martino, via Roma, via Togliatti e via Nenni.